Raman-Wechsel zu Schalke: «Zieht sich wie Kaugummi»

Seit mehreren Tagen verhandeln die Clubs über einen Wechsel von Raman und Tekpetey. Der 24 Jahre alte Belgier Raman reiste daher nicht mit ins Fortuna-Trainingslager im Westerwald. «Ich lese auch nur in der Zeitung, dass er sich offenbar weiter in Gelsenkirchen aufhält», sagte Pfannenstiel . «Wir haben alle unsere Papiere vorbereitet, beide Transfers könnten von uns über die Bühne gehen. Es hakt aber noch in Gelsenkirchen.»