Bösewicht «Olli Klatt» kehrt in die «Lindenstraße» zurück

Köln (dpa) - «Lindenstraße»-Fiesling «Olli Klatt» kommt noch einmal zurück. Schauspieler Willi Herren (44) werde demnächst in der ARD-Serie einen Auftritt haben, sagte eine «Lindenstraße»-Sprecherin am Freitag in Köln. «Über den Inhalt, Umfang und Zeitpunkt des Auftritts können wir noch nichts sagen.» Herren hatte bis 2007 die Kultfigur «Olli» in der ARD-Serie gespielt, die als Bösewicht bei «Mutter Beimer» und ihren Nachbarn immer wieder für Ärger sorgte. Zuvor hatten «Express» und «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa