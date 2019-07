Campingplatz-Durchsuchungen in Lügde: Datenträger entdeckt

Lügde (dpa/lnw) - Im Missbrauchsfall von Lügde haben die Ermittler bei ihren Durchsuchungen mehrere Datenträger auf der Campingplatz-Parzelle des neuen Tatverdächtigen gefunden. Bei dem 57-Jährigen seien zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden, die als Beweismittel in Frage kommen könnten, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei in Bielefeld am Freitag mit. Die Parzelle des neuen Beschuldigten auf dem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen war am Mittwoch und Donnerstag durchsucht worden.

Von dpa