Münster (dpa/lnw) - Schneller als die Polizei erlaubt: Ein viel zu schneller E-Scooter ist in Münster aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei ein 34-Jähriger auf seinem Elektro-Tretroller an einer Promenade mit 35 anstatt der erlaubten maximal 20 Stundenkilometer unterwegs gewesen.

Von dpa