Schalke: Fährmann geht nach England und Schubert kommt

Gelsenkirchen (dpa) - Torhüter Ralf Fährmann wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zum englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City. Der 30-Jährige verlängerte zwar seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis 30. Juni 2023. Aber in der neuen Saison wird Fährmann an Norwich mit dem deutschen Trainer Daniel Farke ausgeliehen, wie Schalke am Freitag mitteilte.

Von dpa