Warburg (dpa/lnw) - Die zerstrittene nordrhein-westfälische AfD sucht bei einem vorgezogenen Parteitag in Warburg heute eine neue Führung. Die Doppelspitze aus den beiden Vorsitzenden Thomas Röckemann und Helmut Seifen solle mitsamt dem Landesvorstand abgewählt werden und den Weg für einen Neuanfang freimachen, hatte Parteisprecher Martin Schiller der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Rund 500 Parteimitglieder werden zu der zweitägigen Delegiertenkonferenz in Warburg im Kreis Höxter am Samstag und Sonntag erwartet.

Zum Parteitag der Rechtspopulisten ist eine Gegendemonstration vom Bahnhof in Richtung Stadthalle angekündigt. Warburger Bürgerinitiativen planen zudem ein buntes Fest im Zentrum der Stadt. Die Polizei will mit zahlreichen Kräften im Einsatz sein.

Erwartet wird, dass die NRW-AfD künftig nur noch einen Vorsitzenden haben wird. Als Favorit für das Amt gilt der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen.