Osnabrücker Wallfahrt nach Telgte: Tausende Pilger starten

Osnabrück (dpa) - Bei gutem Wetter hat am Samstagmorgen die traditionelle Osnabrücker Wallfahrt in den münsterländischen Marienwallfahrtsort Telgte begonnen. Zum Start an der evangelischen Lutherkirche in der Osnabrücker Innenstadt waren in den Morgenstunden 750 Menschen aufgebrochen. Ihnen schlossen sich nach Angaben der Veranstalter unterwegs weitere 4500 Teilnehmer an. Der Einzug in Telgte ist für den Nachmittag geplant. Einige Teilnehmer laufen den Weg am Sonntag wieder zurück. Abschluss ist am Sonntag gegen 19 Uhr in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Die Wallfahrt findet zum 167. Mal statt.

