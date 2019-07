Tausende Pilger bei Osnabrücker Wallfahrt nerwartet

Osnabrück (dpa) - Zum 167. Mal startet heute die Osnabrücker Wallfahrt in den münsterländischen Marienwallfahrtsort Telgte. Auf der rund 40 Kilometer langen Strecke wird mit insgesamt 7500 Teilnehmern gerechnet. Die Wallfahrt beginnt in der Osnabrücker Innenstadt an der evangelischen Lutherkirche. Der Einzug in Telgte ist für den Nachmittag geplant. Einige Teilnehmer laufen den Weg am Sonntag wieder zurück. Am Sonntagmorgen hält der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode um 5.30 Uhr einen Gottesdienst in Telgte. Abschluss ist am Sonntag gegen 19 Uhr in Georgsmarienhütte bei Osnabrück.

Von dpa