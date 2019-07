Senioren schlichten Streit unter Schülern

Köln (dpa/lnw) - Wenn Schüler untereinander Ärger haben, gibt es mancherorts eine besondere Anlaufstelle: An rund 40 Schulen in Nordrhein-Westfalen sind Senioren ehrenamtlich als Streitschlichter im Einsatz. Die Mitglieder des Vereins «Seniorpartner in School» (SiS) kommen einmal wöchentlich, um bei Konflikten zwischen Schülern zu vermitteln. «Wir geben keine Lösung vor, sondern die Kinder müssen sich am Ende selbst untereinander einigen», sagte Ulrich Wember vom Vorstand des NRW-Landesverbands. Der Inhalt der Gespräche zwischen Schülern und Schlichtern ist vertraulich.

Von dpa