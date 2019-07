Dortmund (dpa/lnw) - Der internationale Roboterwettbewerb World Robot Olympiad (WRO) hat Chancen, sein Weltfinale im Jahr 2021 in Dortmund auszutragen - wenn das Geld dafür zusammen kommt. Der jährliche Wettbewerb bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren die Möglichkeit, Roboter zu entwickeln und mit ihren Erfindungen bestimmte Aufgaben zu lösen. Dabei treten weltweit Teams aus rund 80 Ländern gegeneinander an.

Bislang fehlen dem möglichen Veranstalter, dem Verein «Technik begeistert», aber nach Angaben von dessen Vorsitzenden Markus Fleige noch verbindliche Zusagen über mehrere hunderttausend Euro, um das Weltfinale 2021 in Dortmund austragen zu können. Die Bewerbungsfrist laufe im kommenden September aus. Kommt die Finanzierung nicht zustande, reisen die Finalisten voraussichtlich nach Südkorea.

Politik und Wirtschaft lobten zwar regelmäßig, dass mit der World Robot Olympiad zukünftige Ingenieure, IT-Spezialisten und der Erfindernachwuchs gefördert würden. Aber eine finanzielle Beteiligung scheitere meist mit den Hinweis, dass es kein Budget dafür gebe, sagte Fleige auf dpa-Anfrage.

«Aber gerade im Bereich der MINT-Fächer und angesichts des Fachkräftemangels sollte man nicht diese große Chance verstreichen lassen, junge Leute in Deutschland für Technik zu begeistern.» Das WRO-Finale in diesem Jahr ist in Ungarn. 2020 findet es in Kanada statt.