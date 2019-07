Brand in einer Firma für Grillanzünder in Essen

Essen (dpa/lnw) - In einer Firma für Grillanzünder und Grillkohle in Essen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern zunächst noch an, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr hatte sich das Feuer rasend schnell verbreitet. Durch den Vollbrand des Betriebes waren die Seitenteile und das gesamte Dach des Gebäudes eingestürzt. Die Polizei rechnet mit einem hohen Schaden. «Es sind wegen der Löscharbeiten noch keine Brandermittler vor Ort», so der Sprecher. Daher gebe es noch keine Kenntnisse zu einer möglichen Schadenssumme oder einer Brandursache. Der «WDR» hatte zuvor berichtet.