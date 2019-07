Zahl der Flüchtlinge geht in NRW weiter zurück

Von Elmar Ries

Syrien, Afghanistan, Iran, Irak: Die Liste der Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kommen, hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Die Situation schon. Das zeigt ein Besuch in der geschichtsträchtigen Erstaufnahme-Einrichtung (EAE) des Landes in Un­na-Massen.