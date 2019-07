Geldautomat gesprengt und geflüchtet

Aachen (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Aachen gesprengt. Nach Angaben der Polizei schreckte ein lauter Knall am frühen Montagmorgen mehrere Anwohner auf. Laut Augenzeugen seien die Täter nach der Explosion im Vorraum einer Bankfiliale in einem Auto geflüchtet. Verletzt wurde niemand, allerdings ist das Gebäude der Filiale stark beschädigt. Über die Höhe der Beute sei noch nichts bekannt, sagte eine Sprecherin. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Von dpa