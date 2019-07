Masernausbruch in Wuppertal: Weiterer Verdachtsfall

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Behörden in Wuppertal bemühen sich, einen Ausbruch der Masern unter Kontrolle zu bekommen. Zu den acht Masernfällen in den vergangenen drei Wochen sei noch ein Verdachtsfall hinzugekommen, sagte Matthias Buntrock-Schweer vom Gesundheitsamt der Stadt am Montag. Das Amt hat über 400 Kontaktpersonen der Erkrankten ermittelt und sie gebeten, ihren Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.