«Das passt gerade gut. Da Jorge Meré aktuell noch im Urlaub ist, standen uns bisher nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Kevin als viertem Mann auf dieser Position wird unsere Trainingsarbeit erleichtert», sagte Trainer Achim Beierlorzer.

Der zuletzt an Hannover 96 ausgeliehene Innenverteidiger steht noch bis 2022 beim englischen Zweitligisten Stoke City unter Vertrag, zählt dort aber nicht mehr zum Profi-Kader.

Am Montag nehmen erstmals auch wieder die Nationalspieler Jonas Hector und Louis Schaub das Training auf. Die Kölner bleiben bis Sonntag am Rande des Schwarzwalds. Am Mittwoch und Sonntag stehen Testspiele gegen den Landesligisten FC Bad Dürrheim und beim Oberligisten SSV Reutlingen auf dem Programm.