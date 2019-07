Ex-NHL-Stürmer Still wechselt zu den Kölner Haien

Köln (dpa) - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben den kanadischen Stürmer Zachary «Zach» Sill vom HC Sparta Prag verpflichtet. Der 31-Jährige erhält in Köln einen Vertrag bis 2020. Das teilten die Haie am Montag mit. Der Kanadier spielte zwischen 2013 und 2016 in der nordamerikanischen Profiliga NHL und absolvierte für die Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs und die Washington Capitals 93 Spiele.