Düsseldorf (dpa/lnw) - Am kommenden Sonntag wird es eng auf dem Düsseldorfer Flughafen. Nordrhein-Westfalens größter Airport erwartet allein an diesem Tag mehr als 90 000 Passagiere. Der erste Sonntag in den Sommerferien werde der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen in der Hauptreisezeit, teilte der Flughafen am Montag mit.

Von dpa