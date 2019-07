Polizei eskortiert Entenmarsch in Kaarst

Kaarst (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Kaarst bei Neuss den nicht angemeldeten Zug einer Entenfamilie durch den Straßenverkehr eskortiert. Besorgte Bürger hatten aus Angst um die Entenmutter und ihre neun Küken die Polizei alarmiert, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag in Neuss. Die Beamten eskortierten am Sonntag die Entenfamilie, die vorbildlich in Reih und Glied bis zum nächsten Teich im Stadtpark watschelte.

Von dpa