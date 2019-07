Hotelgast schießt mit Pistole: Polizeieinsatz in Dormagen

Dormagen (dpa/lnw) - Mehrere Hotelgäste haben in Dormagen überrascht in die Mündungen von Maschinenpistolen der Polizei geblickt. Zuvor habe ein Hotelgast aus Litauen vom Balkon aus mit einer Pistole geschossen, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.