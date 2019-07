Haus in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Witten (dpa/lnw) - Brandstiftung hat nach neuen Erkenntnissen der Polizei ein Feuer in einem Wittener Wohnhaus in der vergangenen Woche ausgelöst. «Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen, in die auch ein unabhängiger Sachverständiger eingeschaltet worden ist, hat sich nun herausgestellt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist», teilte die Polizei am Montag mit. Es werde nun nach Zeugen gesucht. Weitere Details zu der Spurenlage wurden nicht genannt.

Von dpa