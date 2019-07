Prozess um Dreifachmord von Hille: Urteil am 19. Juli

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den Dreifachmord von Hille in Ostwestfalen will das Landgericht Bielefeld am 19. Juli ein Urteil verkünden. Nachdem der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann am Montag eine Reihe von weiteren Beweisanträgen der Verteidiger abwies, gab er erneut der Staatsanwaltschaft das Wort für ihr Plädoyer. Staatsanwalt Christopher York blieb am Montag bei seiner Forderung aus dem April. Bereits damals hatte er für lebenslange Haft für die beiden Angeklagten plädiert.

Von dpa