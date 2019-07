Freiburg (dpa/lsw) - Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria will das Landgericht Freiburg am Dienstag (15.00 Uhr) das Urteil verkünden. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung nach Angaben des Gerichts eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Dem 58 Jahre alten Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Er war laut Anklage im Mai 2013 mit der damals 13-Jährigen aus Freiburg ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Zudem soll er die heute 19-Jährige in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht haben. Der Prozess gegen ihn begann Anfang Mai.

Bei den Plädoyers Ende Juni forderte die Staatsanwältin sieben Jahre und drei Monate Gefängnis sowie anschließende Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger des Mannes plädierte den Angaben zufolge für vier Jahre und sechs Monate Haft ohne Sicherungsverwahrung. Nach mehr als fünf Jahren war Maria im vergangenen August überraschend nach Freiburg zurückgekehrt. Der Mann wurde wenig später in Italien festgenommen (Az.: 3 KLs 160 Js 12932/13 AK 7/19).