SPD-Bezirk nominiert Roth und Kampmann für Parteispitze

Kassel (dpa) - Der SPD-Bezirk Hessen-Nord hat Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann als Kandidaten für den gemeinsamen Vorsitz der Bundes-SPD nominiert. Roth bringe sowohl die notwendige Erfahrung wie auch frische Ideen mit, die der SPD und ihren Mitgliedern neues Selbstbewusstsein geben könnten, sagte der Bezirksvorsitzende Timon Gremmels am Montag nach der Entscheidung in Kassel. Man freue sich, dass sich Roth in einer Doppelspitze mit Kampmann den mehr als 400 000 SPD-Mitgliedern zur Wahl stellen werde.

Von dpa