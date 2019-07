Erste Festnahmen nach Fund von illegaler Drogenfabrik

Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Gut zwei Monate nach dem Fund einer illegalen Drogenfabrik im ostwestfälischen Preußisch Oldendorf hat die Polizei zwei erste Verdächtige festgenommen. Ein 37-jähriger Mann sei in Untersuchungshaft, ein 29-Jähriger nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt worden, berichtete eine Polizeisprecherin in Bielefeld am Dienstag. Beide sollen an der Ausstattung des riesigen Drogenlabors beteiligt gewesen sein.

Von dpa