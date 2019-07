Chaos-Parteitag: Bundesvorstand stellt NRW-AfD Ultimatum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem chaotischen Parteitag der NRW-AfD in Warburg droht der Bundesvorstand der verbliebenen dreiköpfigen Landesspitze mit Amtsenthebung. Der Bundesvorstand forderte eine komplette Neuwahl des nordrhein-westfälischen Landesvorstandes bis zum 6. Oktober. Andernfalls werde der Restvorstand seines Amtes enthoben, heißt es in einem Brief des Bundesvorstandes. Zugleich bot er dem NRW-Rumpfvorstand um Landeschef Thomas Röckemann Mithilfe bei der Organisation des Landesparteitags an, «damit dieser Fall nicht eintritt». Das Bundesschiedsgericht solle zudem überprüfen, ob der dezimierte NRW-Landesvorstand tatsächlich handlungs- und beschlussfähig sei. Zuvor hatten die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und der WDR berichtet.

Von dpa