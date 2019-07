Skelettierte Babyleichen: Revision von Mutter verworfen

Lünen/Karlsruhe (dpa/lnw) - Nach dem Tod von zwei Babys im westfälischen Lünen ist das Haft-Urteil gegen die Mutter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision der Frau, wie eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag auf Anfrage sagte. Das Dortmunder Schwurgericht hatte die inzwischen 36 Jahre alte Mutter im vergangenen September zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Bei einer Revision prüft der BGH, ob es in der Vorinstanz Rechtsfehler gab. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Entscheidung fiel bereits im April.

