Zeche Zollverein macht alten Schacht für Kinder fit.

Essen (dpa/lnw) - Bergbau-Erlebnis für Kinder: Nach über 30 Jahren hinter verschlossenen Türen hat die Zeche Zollverein einen Reserveschacht zu einem Bereich für kleine Besucher umgebaut. «Junge Menschen wissen gar nicht mehr, was Bergbau ist», sagte das Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein, Heinrich Theodor Grütter, am Dienstag. In der Zeche sollen Kinder spielerisch den Alltag eines Bergmanns kennenlernen, indem sie zum Beispiel zusammen das Rad an einem Modell-Kohlewagen wechseln oder mit einem Puzzle lernen, wie die Kohle aus dem Berg gelangte.

Von dpa