«Wir haben einen Nachtschichtplan, der geht immer jeweils zwei Stunden», sagte Pressesprecherin Leonie Bremer . «Es wird abgewechselt, so dass wir immer eine Security haben und sicherstellen, dass nichts geklaut wird und alles gut ist.» Die anderen könnten im Zelt oder in den Pavillons schlafen. Pro Tag beteiligen sich nach Bremers Angaben etwa 500 Schüler, Studenten und Auszubildende an der Aktion. Die Teilnehmer sind in unterschiedliche Schichten aufgeteilt.

Seit Monaten demonstrieren weltweit vor allem Schüler und Studenten freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück.