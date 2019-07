Opposition fordert Neuausschreibung von Schulprojekt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition im Landtag hat die Neuausschreibung eines umstrittenen Projekts zur digitalen Bildung an Grundschulen durch das Schulministerium gefordert. Dies sei «zwingend nötig», andernfalls werde dem Digitalisierungsprojekt Schaden zugefügt, sagte der SPD-Bildungsexperte Jochen Ott am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags-Schulausschusses. «Wir erwarten vollständige Transparenz.» SPD und Grüne warfen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erneut vor, einen 650 000 Euro-Auftrag nicht ausgeschrieben, sondern ohne ausreichende Prüfung des Marktumfeldes an die Firma einer FDP-nahe Unternehmerin vergeben zu haben.

Von dpa