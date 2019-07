Nach Missbrauchpredigt: Gemeinde fordert Aus für Pfarrer.

Münster (dpa/lnw) - Nach dem Eklat in einem Gottesdienst zu Missbrauch und Vergebung lehnt die Gemeindespitze in Münster jede weitere Zusammenarbeit mit dem kritisierten Geistlichen ab. Pfarrer Ulrich Zurkuhlen solle «weder in unserer Pfarrei noch an anderer Stelle weiter priesterliche Dienste ausüben. Für uns kann es keine Gottesdienstgemeinschaft mit Pfarrer Zurkuhlen mehr geben», schrieb der zuständige Pfarreirat der Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph Münster-Süd auf Facebook. An den Bischof von Münster, Felix Genn, ging die Bitte, «Zurkuhlen von allen priesterlichen Funktionen zu entbinden».

Von dpa