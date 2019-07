Werther (dpa/lnw) - Nach dem Tod von drei Menschen in einem Haus in Werther in der Nähe von Bielefeld wurden am Donnerstag die Leichen obduziert. Nach Auskunft einer Sprecherin der Bielefelder Polizei dauerte die Untersuchung durch die Rechtsmedizin Münster den ganzen Tag an. Bis zum Mittag lagen noch keine neuen Erkenntnisse vor.

Von dpa