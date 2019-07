Drei Tote in Haus in Werther bei Bielefeld gefunden

Werther (dpa/lnw) - In einem Haus in Werther bei Bielefeld sind drei Tote gefunden worden. Es handele sich um Erwachsene, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Gütersloh am Mittwoch. Es sehe nach ersten Erkenntnissen nicht nach einem Unfall aus.