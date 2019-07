19-Jähriger bei Festnahme durch Schuss schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei einer versuchten Festnahme in Köln ist ein 19-Jähriger durch den Schuss eines Polizisten schwer verletzt worden. Der Beamte habe den mit Haftbefehl gesuchten Mann am Mittwochmittag festnehmen wollen, sagte ein Polizei-Sprecher. Als der Mann sich gewehrt habe, seien mehrere Schüsse der Polizei gefallen. Der 19-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Bonner Polizei die Ermittlungen.

Von dpa