16-Jähriger greift Verlobten der Mutter mit Messer an

Xanten (dpa/lnw) - Ein Teenager soll in Xanten versucht haben, den Verlobten seiner Mutter mit einem Messer umzubringen. Der 16-Jährige habe das Haus seiner 38 Jahre alten Mutter aufgesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort habe er bei dem Vorfall am Dienstag versucht, den 36 Jahre alten Lebensgefährten der Mutter «von hinten mit einem Messer zu töten».