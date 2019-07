Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Landtag hat ein neues Hochschulgesetz für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen CDU und FDP wurde das Gesetz am Donnerstag in zweiter Lesung verabschiedet. Damit können sich die Hochschulen in NRW künftig für militärische Forschung öffnen.

Von dpa