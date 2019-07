NRW-Landtag unterbricht Sitzung wegen lautstarker Bergleute

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Düsseldorfer Landtag ist es am Mittwochabend während der Debatte eines Antrags der AfD zu einem lautstarken Protest von Bergleuten gekommen. Landtagspräsident André Kuper (CDU) unterbrach die Sitzung im Plenum, wie am Abend ein Landtagssprecher bestätigte. Zunächst hatten «WAZ» und «Rheinische Post» berichtet. Vorangegangen war ein AfD-Solidarantrag für 200 gekündigte Bergleute, die bislang noch nicht vermittelt wurden und von denen rund 100 auf der Besuchertribüne in Arbeitskleidung erschienen.

