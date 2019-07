Wenige Wiederholungstäter nach der Silvesternacht von 2015

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Silvesternacht von 2015/2016, bei der es vor allem am Kölner Hauptbahnhof zu etlichen sexuellen Übergriffen und weiteren Verbrechen kam, sind in den Jahreswechseln danach NRW-weit nur wenige Tatverdächtige noch einmal auffällig geworden. Laut Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion wurden in der Silvesternacht 2016/2017 zehn Personen als tatverdächtig erfasst, die bereits im Jahr zuvor «polizeilich in Erscheinung getreten» waren. 2017/2018 wurde demnach nur eine Person erfasst, die schon in der Nacht von 2015 auffiel, 2018/2019 zwei Personen. Gegen die meisten Wiederholungstäter wurde laut dem Papier des Innenministeriums wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Von dpa