Rund 45 Prozent der Menschen in NRW leben von ihrer Arbeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nicht einmal die Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen lebt in erster Linie von der eigenen Arbeit. Im vergangenen Jahr traf das auf 44,6 Prozent der Einwohner in NRW zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag auf der Grundlage des Mikrozensus mitteilte. Rund 26 Prozent lebten von den Einkünften Angehöriger, zum Beispiel von Eltern oder Partnern, und 21 Prozent von ihrer Rente oder Pension. Von öffentlichen Sozialleistungen lebten rund 8 Prozent der Menschen in NRW.

