Mann baut mehrere Unfälle und flieht: 44 500 Euro Schaden

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Recklinghausen bei mehreren Unfällen einen Schaden von rund 44 500 Euro verursacht und Unfallflucht begangen. Der Fahrer sei gegen eine Verkehrsinsel und wenig später gegen ein geparktes Auto gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dadurch wurden weitere Autos beschädigt. Da sein eigener Wagen durch die Kollisionen nicht mehr fahrbereit war, floh der Mann am späten Mittwochabend zu Fuß. Das Unfallauto stellten Beamte sicher.

Von dpa