Autofahrer fährt auf Polizistin zu: Strafverfahren

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 41-Jähriger ungebremst auf eine Polizistin zugefahren und danach mit erhöhter Geschwindigkeit geflohen. Die Beamtin konnte sich bei dem Vorfall am Mittwoch in Gelsenkirchen mit einem schnellen Schritt zur Seite in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde verfolgt und gestellt.

Von dpa