SC Paderborn holt Kapitän der luxemburgischen Nationalelf

Paderborn (dpa) - Aufsteiger SC Paderborn hat für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga den Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft verpflichtet. Der 26 Jahre alte Laurent Jans kommt vom französischen Erstliga-Aufsteiger FC Metz und soll in Paderborn die rechte Abwehrseite verstärken. Der Verteidiger wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen, für die Zeit danach hat sich der SCP eine Kaufoption gesichert, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Von dpa