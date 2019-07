Verteidigung im Mordprozess Hille: Jörg W. hat nicht getötet

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Hille hat Verteidigerin Nicole Friedrich für ihren Mandanten bestritten, dass Jörg W. an den Tötungen aktiv beteiligt gewesen sei. Sie schob die Verantwortung für die drei Taten dem Mitangeklagten Kevin R. zu. In der Beweisaufnahme sei ihrem Mandanten nichts nachgewiesen worden. Dass er unschuldig sei, sagte Friedrich in ihrem Plädoyer nicht. Allerdings müsse sich der heute 53-Jährige vorwerfen lassen, dass er dem Treiben seines Ziehsohnes (25) keinen Anhalt geboten hat. Auch hätte er beim Ausheben der Gräber für die Opfer nicht helfen dürfen.

Von dpa