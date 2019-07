Gladbach-Trainer Rose: Stindl bleibt wohl Kapitän

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbachs neuer Cheftrainer Marco Rose setzt wohl weiterhin auf den derzeit noch verletzten Lars Stindl als Kapitän. «Lars ist ein wichtiger Faktor für die Mannschaft, selbst wenn er verletzt ist. Und Dinge, die funktioniert haben, muss ich nicht über den Haufen werfen. Es spricht jetzt wenig dagegen, dass es Lars bleibt», sagte der 42-Jährige vor dem am Sonntag beginnenden Trainingslager des Fußball-Bundesligisten am Tegernsee. Nach zwei Wochen Trainingsarbeit mit seinem neuen Team ist der Coach zufrieden. «Im ersten Testspiel konnte man einiges von dem erkennen, was wir uns vorstellen. Von daher läuft alles nach Plan», sagte Rose der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa