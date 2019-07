Thüringer Drogendealer an holländischer Grenze festgenommen

Suhl (dpa/th) - Zwei 42 und 40 Jahre alte Drogendealer aus Südthüringen sind der Polizei an der deutsch-niederländischen Grenze bei Kleve (Nordrhein-Westfalen) ins Netz gegangen. Die Männer aus Suhl und Zella-Mehlis hatten in den Niederlanden Heroin gekauft, das sie in Südthüringen weiterverkaufen wollten, wie die Polizei am Freitag in Suhl mitteilte. Als sie geschnappt wurden, hatten sie den Angaben zufolge ein Kilogramm Heroin, 20 Gramm Kokain und rund 8000 Euro in bar bei sich. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen wurden in Suhl und Zella-Mehlis weitere 500 Gramm Heroin, 11 000 Euro in bar und zahlreiche teuere Uhren sichergestellt. Die Drogen hatten laut Polizei einen Straßenverkaufswert von 90 000 Euro.

Von dpa