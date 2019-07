Pillen, Tabletten-Pressen und Geld: Dealer verhaftet

Köln (dpa/lnw) - Jede Menge bunter Pillen und Tabletten-Pressmaschinen: Bei einer Razzia im Drogen-Milieu hat die Kölner Polizei zwei Verdächtige festgenommen und Zubehör im Wert von einer Viertel Million Euro beschlagnahmt. «Wenn die Partydrogen-Szene in nächster Zeit einen Mangel feststellt, könnte das daran liegen, dass einiges davon hier liegt», sagte Kriminaldirektor Andreas Koch am Freitag in Köln zu Ermittlungen, die seit Mitte des vergangenen Jahres liefen. Nach der Festnahme eines Hauptverdächtigen der Dealer-Gruppe im Februar nahmen die Beamten nun einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen fest - beide sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Von dpa