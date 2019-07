Unbekannte zünden Autoscooter-Fahrzeuge an

Neuss (dpa/lnw) - Auf einem Neusser Kirmesplatz haben Unbekannte in der Freitagnacht einen Autoscooter in Brand gesetzt. Dabei sind nach Angaben der Polizei neun Fahrzeuge sowie das Dach des Fahrgeschäfts beschädigt worden. Der Betreiber habe das Feuer selbst löschen können, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet, die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus.