Beschilderung an Kirmes-Sperren wird verbessert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachdem sich zum Start der Düsseldorfer Kirmes zwei Busse und ein Lastwagen in Anti-Terror-Sperren festgefahren haben, soll die Beschilderung vor den Barrieren verbessert werden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll an den Schildern, die ein Durchfahrtsverbot für Lkw mit einer Länge vom mehr als acht Metern anzeigen, noch ein entsprechender Hinweis für Busse ergänzt werden.