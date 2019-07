Tödlicher Autounfall bei Lübbecke: Pkw fängt Feuer

Hüllhorst (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) in seinem Wagen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann auf ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Das Auto habe sofort Feuer gefangen. Die Rettungskräfte hätten den eingeklemmten Fahrer nicht mehr rechtzeitig befreien können. Die Identität des Autofahrers sowie die Unfallursache waren zunächst unklar.

Von dpa