Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Am Nachwuchsleistungszentrum Kurtekotten unterlag das Team von Trainer Peter Bosz im ersten von zwei Spielen am Samstag dem niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 0:1 (0:1). Das Siegtor erzielte Rasmus Karjalainen in der 30. Minute.

Von dpa