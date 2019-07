Union-Neuzugang Subotic sieht Ex-Club als Titel-Favoriten

Berlin (dpa) - Für Neven Subotic ist sein früherer Verein Borussia Dortmund in der kommenden Bundesliga-Saison Favorit auf den Titel. «Wenn der FC Bayern mit seinem aktuellen Kader spielt, dann Dortmund. Ganz klar. Das tippe ich als ehemaliger BVB-Spieler und Fan», sagte der Neuzugang von Union Berlin der «Bild am Sonntag» auf die Frage nach dem Favoriten im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga. Der 30-Jährige war mit dem BVB 2011 und 2012 Meister geworden, im Sommer war er von AS Saint-Étienne zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt.

Von dpa